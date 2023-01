POL-PPRP: Unfall mit Fahrerflucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montag, den 24.01.2023, kurz nach 12 Uhr, gerieten in der Bahnhofstraße zwei Männer und eine Frau aufgrund von Differenzen beim Einparken ihrer Autos zunächst verbal in Streit. Dieser eskalierte schließlich, als einer der Männer, ein 28-Jähriger, den anderen beiden Personen mit der Faust ins Gesicht schlug und an den Haaren zog. Der ...

mehr