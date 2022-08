Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Baucontainer ein und entwenden Werkzeuge #polsiwi

Burbach (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (22.08.2022) sind unbekannte Täter in der Daimlerstraße in Burbach in einen Baucontainer eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Sie entwendeten verschiedene Werkzeuge der Marke Bosch. Ersten Schätzungen nach liegt der Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell