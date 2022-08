POL-SI: 39-Jähriger erlitt tödliche Verletzungen bei Verkehrsunfall #polsiwi

Netphen-Salchendorf (ots) - Am Montagnachmittag (15.08.2022) blitzte die Polizei ein Motorrad mit 101 km/h in Netphen-Salchendorf. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde führte am Montagnachmittag über gut vier Stunden Radarmessungen im Bereich der Rudersdorfer Straße durch. Etwas mehr als 1.400 Fahrzeuge passierten die Messstelle, in 150 Fällen wurde der ...

