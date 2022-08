Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw- Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (20.08.2022) ist es in der Benzstraße in Siegen zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw gekommen.

Der oder die unbekannten Täter beschädigten zwischen 22:00 Uhr und 08:30 Uhr drei geparkte Fahrzeuge. Die Unbekannten zerstörten bei allen Autos unterschiedlicher Marken die vorderen oder hinteren Beleuchtungseinrichtungen. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die jeweiligen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell