Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Erwachsener leistet Widerstand

Krefeld (ots)

Am späten Freitagabend (21. Oktober 2022) wurden Polizeibeamte mehrfach beleidigt sowie tätlich angegangen.

Gegen 21:50 Uhr erhielten die Beamten einen Einsatz im Bereich des Krefelder Hauptbahnhofes. Am gegenüberliegenden Hansahaus wurde eine Schlägerei mit mehreren Personen gemeldet. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf diverse aggressive sowie alkoholisierte Personen. Eine Schlägerei konnte jedoch nicht festgestellt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme ging ein 39-jähriger Krefelder plötzlich in aggressiver Grundhaltung auf die Kollegen zu, beleidigte sie auf das Übelste und schlug einem männlichen Polizeibeamten die Hand weg. Daraufhin sollte der Krefelder in Gewahrsam genommen und gefesselt werden. Während der Fesselung leistete er aktiv Widerstand und griff einen weiteren eingesetzten Polizeibeamten an. Die Polizisten konnten die Person letztlich unter Kontrolle bringen und in Gewahrsam nehmen. Im Anschluss wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. (365)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell