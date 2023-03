Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Pkw beschädigt; Essen angebrannt; Verletzter Hund von Polizei in Klinik gefahren

Reutlingen (ots)

Unachtsam Autotür geöffnet

Durch das unachtsame Öffnen einer Autotür ist am Donnerstagmorgen eine Radfahrerin zu Fall gebracht und verletzt worden. Kurz vor acht Uhr hielt ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes am Rand der Konrad-Adenauer-Straße an und wollte aussteigen. Dabei achtete er offenbar nicht ausreichend auf den fließenden Verkehr. In der Folge kollidierte eine 34-jährige Pedelec-Lenkerin, die auf dem dortigen Radweg unterwegs war, mit der geöffneten Tür und stürzte zu Boden. Die Frau erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst musste jedoch nicht angefordert werden. (mr)

Dettingen unter Teck (ES): Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw begangen

Zu mehreren mutwilligen Sachbeschädigungen, die sich in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in Dettingen unter Teck ereignet haben, sucht das Polizeirevier Kirchheim Zeugen. Wie von den geschädigten Fahrzeugbesitzern angezeigt, hatten bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, neun Uhr, nach derzeitigem Stand an insgesamt neun Pkw den Lack zerkratzt. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Bereich Kelterstraße / Hanfstraße abgestellt. Der bislang registrierte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, denen etwas Verdächtigtes aufgefallen ist oder die sonstige Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021 / 501-0 zu melden. (gj)

Nürtingen (ES): Essen angebrannt

Angebranntes Essen hat am Donnerstagmittag zu einem Einsatz der Rettungskräfte im Roßdorf geführt. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte kurz vor 13 Uhr ihre Wohnung verlassen und das Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Durch den starken Rauch wurden die Heimrauchmelder ausgelöst, welche aufmerksame Nachbarn hörten und die Feuerwehr verständigten. Über ein Fenster verschaffte sie sich Zutritt zu der Wohnung und konnte rasch Entwarnung geben. Außer der betroffenen Pfanne hatte es keine größeren Schäden gegeben. Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit vier Personen und zwei Rettungswagen im Einsatz. (ms)

Reichenbach (ES): Polizei bringt angefahrenen Hund in Klinik

Eine Streife des Polizeireviers Esslingen hat am Donnerstagnachmittag einen auf der B 10 angefahrenen und schwer verletzten Hund in eine Tierklinik gebracht. Gegen 14 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, dass ein Hund im Bereich der B 10 zwischen Ebersbach und Reichenbach herumspringen würde. Daraufhin wurde sofort eine Warnmeldung im Verkehrsticker eingestellt. Kurze Zeit später kam es dennoch zur Kollision zwischen einem in Richtung Stuttgart fahrenden Transporter und dem Tier. Der Schnauzer/Golden Retriever Mischling erlitt hierbei schwere Verletzungen. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife wurde er von einer Zeugin auf dem Standstreifen festgehalten. Die Beamten versorgten zunächst die Wunden des Hundes und brachten ihn schnellstmöglich in die nächste Tierklinik, wo er ärztlich versorgt wurde. Der Unfall wurde im Anschluss von einer Streife des Nachbarreviers Uhingen aufgenommen. Die Beamten kümmerten sich nicht nur um den unter Schock stehen 47-jährigen Lkw-Lenker, sondern auch um den mittlerweile eingetroffenen Hundehalter, der bereits nach seinem Tier gesucht hatte. Derzeitigen Kenntnissen nach befindet sich der Mischling außer Lebensgefahr. Der Schaden an dem Fahrzeug beträgt zirka 2.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagmittag ist es gegen 13.45 Uhr an der Einmündung Kusterdinger Straße / Eisenbahnstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem beide Fahrzeuge so schwer beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 80-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die Eisenbahnstraße und wollte an der Einmündung nach links auf die Kusterdinger Straße in Richtung Lustnau einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung B27 fahrenden Audi A3, welcher von einem 32-Jährigen gefahren wurde. Bei der darauffolgenden Kollision wurde zum Glück niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 7.500 Euro. (mw)

Albstadt (ZAK): Betrunkener Lkw-Lenker verursacht Verkehrsunfall

Ein betrunkener Lkw-Lenker hat am Donnerstagabend in der Ebinger Taunusstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der 61-Jährige war um 19 Uhr mit einem Kleinlaster der Marke Iveco samt Anhänger rückwärtsgefahren und hatte dabei den Mercedes-Benz einer 19 Jahre alten Frau touchiert. Hierbei war ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine starke Alkoholfahne bei dem Unfallverursacher fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von rund drei Promille. Neben einer Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein abgeben. (ms)

Hechingen (ZAK): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind hat bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Hechingen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitten. Gegen 16.55 Uhr befuhr eine 79 Jahre alte Frau mit einem Mercedes die Haigerlocher Straße aus Richtung Bodelshausen kommend. Am Fußgängerüberweg im Bereich der Marktstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer Elfjährigen, die von rechts kommend den Zebrastreifen überqueren wollte. Das Mädchen stürzte zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Es wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. (gj)

Balingen (ZAK): Kollision zwischen Pkw und Motorradfahrer

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen bei Engstlatt erlitten. Den aktuellen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war eine 82 Jahre alte Frau mit einem Mazda gegen 7.30 Uhr auf der K 7125 von Ostdorf herkommend unterwegs und missachtete an der Einmündung in die Schweizer Straße die Vorfahrt eines von links aus Engstlatt kommenden, 17-jährigen Leichtkraftrad-Lenkers. Bei der anschließenden Kollision wurde der Jugendliche auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und stürzte in der Folge auf den Asphalt. Er wurde vom Rettungsdienst nach einer Erstversorgung vor Ort in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Balingen (ZAK): Anhänger umgekippt

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B27 entstanden. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Audi samt Anhänger die Auffahrt der Anschlussstelle Balingen-Süd in Fahrtrichtung Tübingen. Dabei geriet das Gespann ins Schleudern und der ordnungsgemäß beladene Anhänger kippte nach links um. Der Audi prallte in der Folge in die rechten Leitplanken. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Anhänger musste jedoch abgeschleppt werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell