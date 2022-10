BPOL-F: Güterzug überfährt E-Scooter und mehrere Sachbeschädigungen

Frankfurt am Main; Rödelheim (ots) - Am Samstag (15. Oktober) kam es zu mehreren gefährlichen Körperverletzungen. Die Bundespolizei nahm zahlreiche Täter fest und hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Vorfall ereignete sich am späten Abend in einer S-Bahn auf ihrer Fahrt zwischen Frankfurt-West und Rödelheim. Hier geriet eine vierköpfige Personengruppe mit einem 47-jährigen Mann aus Steinbach/Ts. zunächst in eine ...

mehr