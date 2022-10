Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Streit eskaliert - Bedrohung mittels Messer und Schlag mit Holzleiste

Frankfurt am Main (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gerieten am Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofs zwei alkoholisierte Männer in einen zunächst verbalen Streit. Die Streitigkeiten eskalierten und im weiteren Verlauf bedrohte ein 27-jähriger Mann aus Hilders in Hessen seinen Kontrahenten mit einem Messer. Wie eine Auswertung der Videodaten im Nachgang zeigte, führte der 27-Jährige ebenfalls eine aktive Schnittbewegung in Richtung des Oberkörpers seines Gegenübers durch, verfehlte ihn jedoch.

Um weitere Angriffe abzuwehren, griff der 46-jährige wohnsitzlose Kontrahent nach einer herumliegenden Holzleiste und schlug mit dieser dem 27-Jährigen mehrmals auf die Hand.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit beobachteten die Auseinandersetzung und trennten beide Männer unter Androhung ihres Reizstoffsprühgerätes. Anschließend wurden die Kontrahenten durch eingesetzte Beamte der Bundespolizei festgenommen und zur Wache verbracht.

Weder bei dem 27-Jährigen noch bei dem 46-jährigen Mann konnten augenscheinlich Verletzungen festgestellt werden, eine ärztliche Behandlung lehnten beide ab.

Sowohl das Messer als auch die Holzleiste wurden beschlagnahmt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Kontrahenten getrennt voneinander entlassen. Die Bundespolizei hat die weiteren Ermittlungen zu der Streitigkeit aufgenommen.

