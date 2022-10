BPOL-F: Mehrere Täter nach Diebstahl festgenommen - Haftrichtervorführung

Frankfurt am Main (ots) - Am Dienstagmorgen beleidigte ein 16-jähriger Jugendlicher aus Würzburg Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Frankfurt und leistete bei den anschließenden Maßnahmen Widerstand. Dabei wollten die Beamten dem Jugendlichen zunächst nur Gutes. Der 16-Jährige wurde schlafend in einer Sitzgruppe mit dem Handy in der Hand festgestellt. Daraufhin wurde er durch die Beamten geweckt und darauf ...

mehr