POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Holzdielen von Sitzbank abgeschraubt und gestohlen

Wurmlingen (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag, im Zeitraum von 8 Uhr bis 12 Uhr, ein Auto auf der Eltastraße angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der unbekannte Autofahrer streifte den im Bereich der Wendeplatte am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Opel Astra Sports Tourer an der Fahrertür. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. ...

mehr