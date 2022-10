Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulgen, Lkr. Rottweil) Geldbeutel gestohlen und Bargeld abgehoben

Sulgen (ots)

Ein unbekannter Täter hat einer 75-jährige Frau am Montagmittag in einem Einkaufsmarkt zunächst den Geldbeutel gestohlen und anschließend Bargeld mit der darin befindlichen EC-Karte abgehoben. Die Frau legte ihren Geldbeutel während des Einkaufs kurz auf die Seite und vergaß diesen dann wieder einzustecken. In der Folge nahm der Unbekannte das Portemonnaie an sich und tätigte mit den im Geldbeutel befindlichen EC-Karten am Dienstagmorgen, gegen 05:40 Uhr, zwei Bargeldabhebungen über einen niedrigen vierstelligen Betrag in der Raiffeisenbank Filiale in Sulgen. Den dazu erforderlichen Pin hatte die Seniorin ebenfalls in ihrem Geldbeutel. Zu dem Dieb liegt der Polizei mittlerweile folgende Personenbeschreibung vor: männlich, bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover, grauer Arbeitshose, rosafarbene Crocks, dunkle Basecap. Sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, Pin-Nummern niemals zusammen mit den dazugehörigen Geldkarten aufzubewahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell