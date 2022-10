Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Fußgängerin bei Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht dringend Zeugen

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 59-jährige Frau am Mittwochmorgen auf einer Fußgängerfurt an der Kreuzung Bahnhofstraße und Schloßstraße von einem Lastwagen erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden ist, sucht die Verkehrspolizei dringend Zeugen.

Nach den bisherigen Ermittlungen überquerte die Frau kurz vor 06.50 Uhr eine Fußgängerfurt mit sogenannter Bedarfsampelschaltung auf der Bahnhofstraße, in unmittelbarer Nähe zur Kreuzung Bahnhofstraße und Schloßstraße. Möglicherweise zeigte zu diesem Zeitpunkt die Bedarfsampelanlage für Fußgänger "Rot". Beim Überqueren der Furt wurde die Frau von einem Lastwagen erfasst, der von der Schloßstraße nach rechts auf die Bahnhofstraße in Richtung Schiltach abbog. Bei dem Unfall wurde die Frau vom Lastwagen zu Boden gestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt. Mit einem Notarzt eintreffende Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung der lebensgefährlich verletzten Frau, die anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik nach Tübingen gebracht wurde. Bei dem Unfall war auch die Feuerwehr Schramberg mit mehreren Fahrzeugen und 25 Mann eingesetzt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zur Klärung der genauen Unfallumstände, insbesondere zur Ampelschaltung der Fußgängerfurt und der Ampelanlage für den Abbiegeverkehr von der Schloßstraße in die Bahnhofstraße sucht die Polizei nun dringend Zeugen. Insbesondere ein Unfallzeuge, der sich zum Unfallzeitpunkt in unmittelbarer Nähe an einer Bushaltestelle aufgehalten und auch mit der Polizei telefoniert hat, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil, Tel.: 0741 34879-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell