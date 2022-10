Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Lkr. Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in Wohnhaus. (18.10.2022)

Bräunlingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche versucht in ein Wohnhaus in der Scheffelstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Samstag, 16.30 Uhr, versuchten die Einbrecher, durch eine Balkontüre in ein Haus zu gelangen. Die einbruchshemmende Tür hielt dem Versuch, sie aufzuhebeln, jedoch stand, so dass die Täter erfolglos abbrechen mußten. An der Tür entstand Sachschaden. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Scheffelstraße aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783.0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell