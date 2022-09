Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannter Täter bricht in Wohnmobil ein - Zeugen gesucht!

Kröv (ots)

Am 24.09.2022 gegen 16:00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt in ein abgeschlossenes Wohnmobil. Der Eigentümer schlief zum Tatzeitpunkt im Fahrzeug, hatte aber die Zwischentür zur Fahrerkabine geschlossen. Der Täter verließ die Tatörtlichkeit ohne Beute. Zugetragen hatte sich der Vorfall auf dem Parkplatz der Nacktarschhalle in Kröv. Anlässlich des dort stattgefundenen Weinlesefestes hofft die Polizei nun auf Zeugen, die Angaben zu dem Täter geben können. Das angegangene Wohnmobil stand mit anderen Fahrzeugen in der ersten Parkreihe zur Mosel. Hinweise bitte an die Polizei in Bernkastel-Kues, Tel. 06531/95270

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell