POL-KN: (Deißlingen, Lkr. Rottweil) Unbekannter stiehlt Kennzeichen von zwei Autos - Polizei sucht Zeugen

Singen (ots) - Ein Einbrecher hat sich in der Nacht auf Mittwoch, im Zeitraum zwischen 03:30 Uhr und 05:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Hegaustraße verschafft. Über ein zuvor geöffnetes Fenster gelangte der unbekannte Täter in die Innenräume der Gaststätte. Dort hebelte er einen Spielautomaten auf und stahl die darin befindliche ...

