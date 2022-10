POL-KN: (Tuttlingen) Polizei und Feuerwehr rücken zu einem Brand eines Elektromotors aus

Bräunlingen (ots) - Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche versucht in ein Wohnhaus in der Scheffelstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Samstag, 16.30 Uhr, versuchten die Einbrecher, durch eine Balkontüre in ein Haus zu gelangen. Die einbruchshemmende Tür hielt dem Versuch, sie aufzuhebeln, jedoch stand, so dass die Täter ...

mehr