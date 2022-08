Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Am Freitagmorgen gegen 02:20 Uhr meldete ein Zeitungsausträger über Notruf, dass an einer Bushaltestelle in der Stuttgarter Straße in Tamm eine Glasscheibe eingeschlagen worden sei. Aufgrund der aufgefundenen Glasscherben auf dem Boden dürfte der Schaden von rund 2.000 Euro vermutlich erst kürzlich verursacht worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

