Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Nicht aufgepasst und aufgefahren

Sachschaden in Höhe von geschätzten 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag an der Einmündung der Eberhardtstraße in die Konrad-Adenauer-Straße entstanden. Eine 21-Jährige wollte gegen 13.50 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse von der Konrad-Adenauer-Straße in die Eberhardtstraße einfahren. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 53-Jährige mit ihrem Mazda kurz nach der Ampel verkehrsbedingt bremsen musste. Weil sie zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte sie mit ihrem Mercedes ins Heck des Mazda. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (cw)

Winterlingen (ZAK): Auf Sperrfläche gewendet

Ein unzulässiges Wendemanöver ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den ein 19-Jähriger an Mittwochmorgen an der Einmündung B463 und L453 bei Straßberg verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 8.25 Uhr mit seinem BMW Mini auf der Bundesstraße unterwegs und bog an der Abzweigung in die Landesstraße ein. Unmittelbar nach der dortigen Verkehrsinsel wendete er verkehrswidrig auf der Sperrfläche. Ein nachfolgender 57 Jahre alter Fahrer eines VW Golf reagierte zu spät, konnte nicht mehr bremsen und krachte in den Mini. Beim Auslösen der Airbags im Mini wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell