POL-PDLU: Betrugsversuch via Kurznachricht

Altrip (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag warfen unbekannte Täter eine brennende Shisha-Kohle in den Briefkasten der protestantischen Kirchengemeinde Altrip in der Ludwigstraße. Danach wurde der Briefkasten noch gewaltsam geöffnet. Die in dem Briefkasten befindliche Post wurde zwar beschädigt, war jedoch noch lesbar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 ...

