POL-PDLU: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer 30-jährigen Fahrradfahrerin aus Schifferstadt und einem 59-jährigen Pkw-Fahrer, ebenfalls aus Schifferstadt, kam es am Montagmittag im Kreuzungsbereich Selligstraße/Keltenstraße. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer die vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin. Bei dem anschließenden Sturz zog sich die 30-jährige leichte Verletzungen am Kopf und am Knie zu, sodass sie im Anschluss in ein Speyerer Krankenhaus verbracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein geringer Sachschaden.

