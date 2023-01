Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Herongen - Versuchter Einbruchdiebstahl in Wintergarten

Straelen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 26.01.23, 21:00 Uhr und Freitag, 27.01.23, 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Lagerschuppen an der Niederdorfer Straße. Weiterhin versuchten sie, in einen Wintergarten einzudringen. Hier blieb es jedoch beim Versuch. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831-1250 (Lst)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell