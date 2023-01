Emmerich am Rhein (ots) - Am Sonntag (22. Januar 2023), im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 22:30 Uhr, wurde ein Kleinkraftrad in Emmerich entwendet. Der 44-jährige Besitzer hatte seinen braunen Roller des Typs Futuro Retro an der Frankenstraße abgestellt gehabt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp) Rückfragen bitte an: ...

