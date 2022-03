POL-HI: Sarstedt - E-Scooter ohne Haftpflichtversicherung

Hildesheim (ots) - Giesen OT Hasede (ep). In der Nacht von Samstag auf Sonntag (Tatzeit von 05.03.2022 16:30 Uhr - 06.03.2022 08:50 Uhr) kam es an der Grundschule in Hasede zu Farbschmierereien. Unbekannte Täter beschmierten die Grundschule Hasede mit diversen Schriftzügen. Ebenfalls wurde ein Bagger, eine Dixi-Toilette und ein Container beschmiert. Benutzt wurde ...

