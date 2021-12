Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rengsdorf (ots)

Am Freitag, den 17.12.2021 zwischen 12:00 - 12:30 Uhr, kam es auf der B256 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Dabei fuhr der Verursacher von Straßenhaus kommend in Fahrtrichtung Neuwied und zog Höhe Rengsdorf leicht in den Gegenverkehr. Dabei wurde der Spiegel der Anzeigenerstatterin beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell