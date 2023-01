Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Geldern (ots)

Am Donnerstag (26. Januar 2023) kam es in Geldern zu zwei Einbrüchen in Wohnhäusern. Zwischen 16:30 und 22:45 Uhr sind unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Bogenstraße eingedrungen. Sie durchwühlten sämtliche Räume nach Diebesgut und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Auf der Elisabethstraße schlugen unbekannte Täter zwischen 16:00 und 19:25 die Scheibe einer Terrassentür ein, um sich Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Auch hier wurden alle Zimmer nach Dingen von Wert durchsucht. Die Täter flüchteten mit Bargeld.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Sachverhalten geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell