Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - PKW-Diebstahl

Volvo mit dem Kennzeichen KLE-C9000 entwendet

Bedburg-Hau Hau (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (25. Januar 2023) zwischen 15:00 und 21:30 Uhr auf der Straße "Grüner Weg" einen geparkten Volvo XC40 gestohlen. Der graue Wagen war verschlossen auf einem Parkstreifen abgestellt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug der Volvo das Kennzeichen KLE-C9000. In dem etwa vier Jahre alten Wagen befand sich auch die Geldbörse der Nutzerin. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, oder das Auto gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell