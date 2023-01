Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Versuchte Einbrüche in Kindergärten

Täter gelangten nicht in die Gebäude

Uedem (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (24. Januar 2023), 21:30 Uhr und Mittwoch (25. Januar 2023), 08:45 Uhr, kam es in Uedem an der Viehstraße, zu einem versuchten Einbruch in einen Kindergarten. Der oder die bislang unbekannten Täter, verschafften sich Zutritt zum Gelände des Kindergartens und schlugen eine Fensterscheibe des Gebäudes ein. In das Gebäude selbst gelangten die Täter aber nicht und entfernten sich im Anschluss vom Tatort.

Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es im Zeitraum von Dienstag (24. Januar 2023), 21:30 Uhr und Mittwoch (25. Januar 2023), 10:30 Uhr, in Goch an der Niersstraße. Der oder die bislang unbekannten Täter versuchten durch das Aufhebeln einer Außentüre ins Gebäudeinnere zu gelangen, was Ihnen aber nicht gelang.

Personen, die Hinweise zu den beiden beschriebenen Sachverhalten machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell