POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl/ Wer kennt diese Männer?

Emmerich am Rhein (ots) - Am Dienstag (24. Januar 2023) kam es zwischen 09:45 Uhr und 10:30 Uhr auf einem Parkplatz am Geistmarkt in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Dabei wurde der schwarze Mitsubishi Outlander eines 43-jährigen Halters beschädigt. Der Mann musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug mehrere Kratz- und Lackabriebspuren an hinteren linken Seite des ...

mehr