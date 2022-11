Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle von Baustellen

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen dem 31. Oktober (Montag) und dem 2. November (Mittwoch) in eine Baubude auf einer Baustelle an der Straße Zum Alten Schacht in Hückelhoven ein. Sie durchwühlten die Baubude. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest. In Kleingladbach wurden im selben Zeitraum etwa 47 Meter eines Stromkabels von einer Baustelle an der Jahnstraße entwendet.

