Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrraddiebstahl/ Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Mittwoch, 2. November, gegen 10.40 Uhr, eine männliche Person, die am Bahnhof in Lindern offenbar versuchte ein Fahrrad zu entwenden. Vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten entfernte sich der Täter mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt, wirkte südländisch, hatte eine normale Statur und dunkle Haare. Er trug dunkle Oberbekleidung und weiße Schuhe. Das von ihm entwendete Fahrrad war schwarz mit auffällig orangen Details. Wer kann Hinweise zur Identität des Täters geben oder zum Verbleib des Fahrrades? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell