POL-HS: Starkstromkabel von Baustelle entwendet

Gangelt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (2. November), gegen 6.25 Uhr auf der Kreisstraße 13 in Gangelt ereignete, wurde ein 44-jähriger Mann aus Heinsberg schwer verletzt. Er war mit seinem Pkw Ford aus Richtung Waldenrath in Richtung Straeten unterwegs, als er einem Tier habe ausweichen müssen und aufgrund dessen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei. Er konnte selbstständig die Polizei ...

mehr