POL-HS: Nach Alleinunfall schwer verletzt

Erkelenz (ots) - Am Dienstag, 01. November, gegen 05.45 Uhr, meldete sich der Fahrer eines Taxis bei der Polizei und gab an, dass er am Konrad-Adenauer-Platz beinahe gegen eine Verkehrsinsel gefahren wäre, die aus der Verankerung gerissen wurde. Die Verkehrsinsel, welche sich an der Zufahrt zum Busbahnhof in Erkelenz befindet, dient zur Begrenzung der Fahrspur und zur ...

mehr