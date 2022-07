Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Straßenraub

Die Polizei sucht Zeugen

Rees-Haldern (ots)

Am Sonntag (10. Juli 2022) gegen 02:30 Uhr sprachen drei bislang unbekannte Personen einen 17-Jährigen aus Rees und einen 18-Jährigen aus Hamminkeln auf der Straße Op de Schapendick an. Nach einem vorgetäuscht harmlosen Gespräch zog einer der Unbekannten ein Klappmesser und forderte unter Vorhalt des Messers die Herausgabe einer Flasche Korn aus dem Rucksack des 17-Jährigen. Mit der Beute flüchteten die drei Unbekannten zu Fuß in Richtung der Straße Dorstendick.

Die Unbekannten waren männlich, zwischen 19 und 22 Jahre alt und sprachen akzentfrei deutsch. Die erste Person war 180 cm groß, hatte einen breiten Körperbau, dunklen Teint und kurze braune Haare.

Die zweite Person war 170 cm groß, korpulent, hatte helle Haut, schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart.

Die dritte Person wird mit normalem Körperbau, dunklem Teint sowie schwarzen Dreadlocks mit blonden Spitzen beschrieben.

Zeugenhinweise zu dem Raub oder den beschriebenen Tatverdächtigen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell