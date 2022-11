POL-HS: Elektronische Geräte von Baustelle entwendet

Geilenkirchen-Lindern (ots) - Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Mittwoch, 2. November, gegen 10.40 Uhr, eine männliche Person, die am Bahnhof in Lindern offenbar versuchte ein Fahrrad zu entwenden. Vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten entfernte sich der Täter mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt, wirkte südländisch, hatte eine normale Statur und dunkle ...

mehr