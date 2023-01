Geldern (ots) - Am Donnerstag (26. Januar 2023) kam es in Geldern zu zwei Einbrüchen in Wohnhäusern. Zwischen 16:30 und 22:45 Uhr sind unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Bogenstraße eingedrungen. Sie durchwühlten sämtliche Räume nach Diebesgut und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Auf der Elisabethstraße schlugen unbekannte Täter zwischen 16:00 und 19:25 die ...

mehr