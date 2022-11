POL-LB: Ludwigsburg: Wohnungseinbruch in der Bunzstraße

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Dienstag gegenüber einer 62-Jährigen als Mitarbeiter der Wasserwerke aus, als er um 11:50 Uhr an deren Wohnungstür in der Pfarrwiesenallee in Sindelfingen klingelte. Die Frau sollte in das Badezimmer gehen und mehrmals den Wasserhahn auf und zu drehen. Als die 62-Jährige misstrauisch wurde und das Bad verließ, stellte sie eine geöffnete Schublade im ...

mehr