Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Widerstände gegen Polizeibeamte

Kreisweit (ots)

Am Wochenende haben sich am Samstag (29. Oktober) in der Straße "Auf der Mark" in Lennestadt-Langenei sowie am Sonntag (30. Oktober) in der Franziskanerstraße in Olpe Widerstandshandlungen gegenüber Polizeibeamtinnen ereignet.

Bei dem Einsatzgeschehen in Lennestadt wurde eine 28-jährige Beamtin durch einen Schlag von einer 25-Jährigen am Oberarm leicht verletzt. Sie verblieb dienstfähig. In der Franziskanerstraße widersetzte sich ein 30-Jähriger den Maßnahmen der Polizei. Er verletzte eine Polizistin (31 Jahre) und leistete gegenüber zwei Weiteren (23 und 27 Jahre) erheblichen Widerstand. In beiden Fällen wurden die Personen in Gewahrsam genommen und entsprechende Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell