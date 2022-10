Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche bei Alleinunfall verletzt

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (27. Oktober) ist gegen 19:50 Uhr auf der Münchener Straße eine 17-jährige Motorrollerfahrerin verletzt worden. Die Jugendliche befuhr mit ihrem Krad die Straße in Richtung Wiesbadener Straße. Als sie einem von rechts kommenden Fahrzeug an einer Kreuzung die Vorfahrt gewähren wollte, bremste sie ihren Roller ab. Dabei verlor sie witterungsbedingt die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass sie stürzte und sich verletzte. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

