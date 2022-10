POL-OE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drolshagen (ots) - Aus einer Umkleidekabine am Sportplatz in der Straße "Zur Eulenbuche" sind am Donnerstag (27. Oktober) zwischen 18:45 Uhr und 20:45 Uhr mehrere Geldbörsen, Wertgegenstände und Autoschlüssel entwendet worden. Die genaue Schadenssumme ist noch unbekannt. Die Polizei bittet, aufgrund der mehrfach stattgefundenen Diebstähle während des Training- und Spieltriebes keine Wertgegenstände in den ...

