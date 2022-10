Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 24-Jähriger bei Alleinunfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich heute Morgen (28. Oktober) gegen 05:30 Uhr auf der Straße "Mubea Platz" in Attendorn ereignet. Dabei befuhr ein 24-jähriger Autofahrer die Straße in Richtung Attendorn-Zentrum. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er fuhr gegen ein Verkehrsschild, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 24-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im mindestens vierstelligen Eurobereich.

