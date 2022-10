Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Motorrad

Attendorn- Berlinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (29.Oktober)ist gegen 12:55 Uhr eine 62 jährige Mitfahrerin eines Motorrades auf der Kreuzung Biggeseestraße / Verbindungsweg Berlinghausen- Burg Schnellenberg schwer verletzt worden. Ein 75 jähriger PKW- Fahrer befuhr den Verbindungsweg von Berlinghausen kommend in Fahrtrichtung Burg Schnellenberg. An der Kreuzung übersah er einen 62 jährigen Motorradfahrer, der die Biggeseestraße von Bremge kommend in Fahrtrichtung Repe fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch die Kollision fiel die 62 jährige Sozia vom Krad und wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

