Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Alkohol- und Drogenfahrten am Wochenende

Kreisgebiet (ots)

Zwei Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol beziehungsweise eine Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmittel haben sich am Wochenende im Kreisgebiet ereignet.

Am Freitagabend (28. Oktober) wurden zunächst Polizeibeamte gegen 18:10 Uhr zu einem Unfall mit Sachschaden auf der B 55 in Elspe gerufen. Dabei befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Auto die Straße in Richtung Oedingen und wollte nach links abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie ihren Pkw abbremsen. Der ihr folgende Pkw-Fahrer bremste zu spät und fuhr auf ihren Wagen auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 40-jährige Autofahrer deutlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Beamten brachten den Unfallverursacher nach Abschluss der Unfallaufnahme zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und untersagten das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Darüber hinaus hielten Polizeibeamte am Samstag (29. Oktober) gegen 17:55 Uhr einen 42-jährigen Pkw-Fahrer in der Straße "In der Trift" in Olpe an. Der Autofahrer fiel ihnen auf, da er nach links in die Stellwerkstraße einbog, obwohl die vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts angeordnet ist. Bei der Kontrolle gab der Autofahrer direkt zu, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Es ergaben sich Hinweise, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Da er einen Drogenschnelltest ablehnte, wurde er zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache gebracht. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

Zuletzt hielten Polizeibeamte am Sonntag (30. Oktober) gegen 06:25 Uhr auf der Maumker Straße in Lennestadt einen 35-jährigen Autofahrer an. Auch hier ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Die Beamten nahmen den Pkw-Fahrer mit zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem untersagten sie das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen und schieben eine entsprechende Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell