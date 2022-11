Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Versuchter Trickdiebstahl

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Dienstag gegenüber einer 62-Jährigen als Mitarbeiter der Wasserwerke aus, als er um 11:50 Uhr an deren Wohnungstür in der Pfarrwiesenallee in Sindelfingen klingelte. Die Frau sollte in das Badezimmer gehen und mehrmals den Wasserhahn auf und zu drehen. Als die 62-Jährige misstrauisch wurde und das Bad verließ, stellte sie eine geöffnete Schublade im Wohnraum fest. Auch ihre Geldbörse lag nicht mehr an derselben Stelle wie zuvor. Entwendet wurde nichts und der Mann war verschwunden. Die Geschädigte eilte aus ihrer Wohnung und sah, wie dieser gerade in einer anderen Wohnung des Mehrfamilienhauses verschwand. Sie warnte ihre Nachbarn sofort durch Klopfen und Rufen. Der Unbekannte flüchtete daraufhin über den Balkon der Erdgeschosswohnung. Es soll sich um einen etwa 35 Jahre alten, ca. 190 cm großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren gehandelt haben. Er war mit einer blauen Jeanshose, einer dunklen, blousonähnlichen Jacke und einem dunklen Shirt bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

