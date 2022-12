POL-W: SG - Auto überschlägt sich - Eine Person leicht verletzt

Wuppertal (ots) - In den vergangenen Wochen sind in Wuppertal, Remscheid und Solingen vermehrt Bürgerinnen und Bürger Opfer von Betrugsversuchen und Betrügereien geworden. Die handelnden Täter folgen dabei stets dem gleichen Muster: Die Geschädigten erhalten zunächst eine Nachricht via Messenger-Dienst mit folgendem Inhalt: "Hallo Mama/Papa, das ist meine neue Nummer, bitte speichern." In der Folge wird versucht ein ...

