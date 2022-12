POL-W: SG - Zeugenaufruf zum tödlichen Unfall am 19.12.2022

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu folgenden Einbruchsanzeigen in Wuppertal, Remscheid und Solingen. Wuppertal - Am 17.12.2022, zwischen 17:30 Uhr und 20:59 Uhr, drangen Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in eine Wohnung in der Luhnsstraße ein und entwendeten Schmuck. Remscheid - Im Zeitraum vom 11.12.2022 (06:00 Uhr) bis zum 18.12.2022 (14:20 Uhr) hebelten Unbekannte ein Fenster einer Wohnung in der Straße Neuenhof auf. Es wurden Bargeld und ...

