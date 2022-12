Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Tödlicher Verkehrsunfall in Solingen

Wuppertal (ots)

Am heutigen Tag (19.12.2022) kam es gegen 08:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Grünewalder Straße, bei dem ein 91-jähriger Fußgänger schwere Verletzungen erlitt. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der 91-Jährige die Kreuzung Neuenhofer Straße zur Grünewalder Straße in Richtung Glockenstraße zu überqueren, als er von dem VW einer 41-Jährigen, welche die Grünewalder Straße in Fahrtrichtung Neuenhofer Straße befuhr, erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen. Er wurde von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später. Am Auto entstand ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro. Für die anschließenden Ermittlungen wurde das Fahrzeug sichergestellt. Die Kreuzung war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrskommissariat Solingen hat die Ermittlungen übernommen. (rb)

