POL-W: W Übler Geruch an Autohäusern - Staatsschutz ermittelt

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstagmittag (17.12.2022, 14:05 Uhr), kam es zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 67-jähriger Mann aus Solingen verstarb. Der Solinger war zunächst mit seinem BMW auf der Rembrandtstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. In Höhe einer Ampel verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zunächst auf ...

