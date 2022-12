Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerer Verkehrsunfall in Solingen - Fahrzeugführer verstirbt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagmittag (17.12.2022, 14:05 Uhr), kam es zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 67-jähriger Mann aus Solingen verstarb. Der Solinger war zunächst mit seinem BMW auf der Rembrandtstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. In Höhe einer Ampel verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zunächst auf den verkehrsbedingt wartenden Opel einer 21-Jährigen, der dann gegen den VW eines 30-Jährigen geschoben wurde. Im weiteren Verlauf stieß der BMW ein zweites Mal gegen den Opel und schließlich gegen einen Treppenaufgang. Der Rettungsdienst brachte den 67-Jährigen ins Krankenhaus, wo er verstarb. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Mann während der Fahrt einen internistischen Notfall erlitten haben. Der Sachschaden wird auf 27.000 Euro geschätzt. (sw)

