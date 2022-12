Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu folgenden Einbruchsanzeigen in Wuppertal, Remscheid und Solingen. Wuppertal - Am 17.12.2022, zwischen 17:30 Uhr und 20:59 Uhr, drangen Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in eine Wohnung in der Luhnsstraße ein und entwendeten Schmuck. Remscheid - Im Zeitraum vom 11.12.2022 (06:00 Uhr) bis zum 18.12.2022 (14:20 Uhr) hebelten Unbekannte ein Fenster einer Wohnung in der Straße Neuenhof auf. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Zu einem Einbruchversuch kam es in der Zeit vom 17.12.2022, 13:30 Uhr, bis zum 18.12.2022, 18:35 Uhr, an einem Einfamilienhaus in der Wernerstraße. Ein Zeuge konnte fünf männliche Personen beobachten, wie sie fluchtartig das Grundstück verließen und in einen schwarzen BMW Kombi einstiegen. Sie waren vermutlich durch einen Alarm am Haus bei der Tat gestört worden. Solingen - Zwischen 16:40 Uhr und 18:40 Uhr verschafften sich Einbrecher am 17.12.2022 durch Aufhebeln einer Balkontür Eintritt zu einer Wohnung in der Eifelstraße. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet. In der Hacketäuerstraße hebelten Unbekannte in der Zeit vom 16.12.2022 (19:30 Uhr) bis zum 17.12.2022 (19:20 Uhr) eine Balkontür einer Wohnung auf. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (ar)

