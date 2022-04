Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Vorläufige Lageabschlussmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 3 - AK Hilden - 25-jähriger Mann stirbt an der Unfallstelle

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Vorläufige Lageabschlussmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 3 - AK Hilden - 25-jähriger Mann stirbt an der Unfallstelle - Ermittlungen dauern an

Dienstag, 12. April 2022, 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit ein 42-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug aus dem Saarland auf der A 3 in Richtung Oberhausen unterwegs. Kurz hinter dem Autobahnkreuz (AK) Hilden wechselte er vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte der Lkw dabei den seitlich links neben ihm fahrenden Kleintransporter eines 33-Jährigen. Der mit sechs Personen besetzte Kastenwagen aus Mülheim a.d.R. wurde herumgeschleudert und kollidierte mit der Betonschutzwand. In der Folge löste sich die seitliche Schiebetür des Renault. Im weiteren Verlauf wurde tragischerweise ein 25-jähriger Insasse des Kastenwagens auf die Fahrbahn geschleudert. In der Folge erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Alle anderen Beteiligten bzw. Insassen wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Sie konnten jedoch alle nach ambulanter Behandlung die Kliniken wieder verlassen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr und der Polizei war im Einsatz. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte Spuren. Abschleppdienste mussten entsandt werden.

Erst gegen 23:00 Uhr konnte die Richtungsfahrbahn Oberhausen bzw. Arnheim wieder vollständig freigegebenen werden.

Inwieweit Rückhaltesysteme (Anschnallgurte) genutzt bzw. vorhanden waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell